Flux 4 à EntreVues 2016 , c'était : Cécile Becker, Nicolas Bezard, Marie Bohner & caroline châtelet aux micros ; Olivier Legras à la réalisation.

L'équipe de Flux4 remercie bien bien bien Lili Hinstin, Michèle Demange, Catherine Giraud, Delphine Puddu et toute l'équipe du festival EntreVues et de l'association Cinémas d'aujourd'hui.

Retrouvez toutes les émissions enregistrées lors du festival ENTREVUES 2016.

EMISSION #04 DU SAMEDI 03 DECEMBRE

Rencontre Jean-Paul Roland. Outre son poste de directeur des Eurockéennes de Belfort (depuis 2001) et du festival GéNéRiQ (depuis 2007), Jean-Paul Roland était l'un des membres du jury de la compétition internationale. Il nous parle de cette expérience, du cinéma, de Belfort et de l'écosystème culturel.

Rencontre avec Florencia Romano. Réalisatrice argentine, elle présente La Noche Polar, son premier long-métrage dans le cadre de la compétition internationale.

Rencontre avec Theo Hakola. Musicien, romancier (son dernier roman Idaho Babylone est paru chez Actes Sud en septembre dernier et son septième album solo I Fry Mine In Butter chez Mediapop / Wobbly Ashes Records), collaborant pour le théâtre et le cinéma comme comédien et musicien, il parraine pour cette édition le jury Eurocks One+One. Il est question avec lui de cinéma, évidemment, de musique, bien sûr, de littérature et de critique aussi.

Rencontre avec Antonin Peretjatko. Réalisateur de La Loi de la jungle (2016), il présente ce film et des Tex Avery dans le cadre de la programmation « Double Feature ».

EMISSION #03 DU VENDREDI 02 DECEMBRE

Rencontre avec Dominique Wideman, critique et journaliste à L'Humanité et Serge Bozon, réalisateur. Tous deux nous parlent du festival EntreVues – que la première suit depuis plusieurs années et auquel l'autre participe régulièrement (pour y présenter ses films ou ceux d'autres cinéastes) –, de la critique, de leur rapport à l'écriture et au cinéma.

Rencontre avec Patric Chiha. Réalisateur d'origine autrichienne, Patric Chiha a déjà plusieurs films à son actif, dont certains ont été présenté à EntreVues (Les Messieurs en 2005 ; Home en 2006 ; Où se trouve le chef de la prison en 2006 ; Domaine en 2009). Il est ici pour nous parler de Brüder der Nacht, son troisième long-métrage.

EMISSION #02 DU JEUDI 01 DECEMBRE

Rencontre avec Adrien Genoudet, « historien du visuel », doctorant associé à l'Institut de l'Histoire du Temps Présent (CNRS), et réalisateur de Quinzaine claire. Concourant dans la compétition internationale, ce documentaire réalisé au Cambodge travaille les questions de la mémoire historielle, du devoir de mémoire, comme du rôle de l'art.

Rencontre avec Wissam Charaf. Réalisateur franco-libanais, Wissam Charaf a signé quatre court-métrages, dont deux ont été présenté à EntreVues. Tombé du ciel, son premier long-métrage de fiction – il a signé un documentaire en 2011 – concourt pour le prix Gérard Frot-Coutaz, premières fictions françaises.

EMISSION #01 du mercredi 30 novembre

Rencontre avec Hélène Fleckinger, maître de conférence à l'Université Paris 8, chercheuse en cinéma. Accueillie dans le cadre du programme « cinéma & histoire » dédié au thème « Ceci est mon corps », Hélène Fleckinger a présenté deux films : S.C.U.M. Manifesto d'après le texte de Valérie Solanas réalisé par Carole Roussopoulos et Delphine Seyrig ; et Maso et Miso vont en bateau réalisé par Nadja Ringart, Carole Roussopoulos, Delphine Seyrig et Ioana Wieder. Où il est question de vidéo et pas toujours de cinéma, de cinéma féministe et militant, de militantisme et d'inventivité artistique.

Rencontre avec Antoine Danis. Réalisateur, Antoine Danis présente dans le cadre de la compétition internationale Athènes rhapsodie. Une errance dans la capitale de ce pays emblématique des crises qui traversent l'europe : économiques, migratoires, ou politiques.

