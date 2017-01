Il a neigé. Le paysage des montagnes vosgiennes est tout en noir et blanc. Et rouge, car à Gérardmer, c'est le festival international du film fantastique. Flux4 est venu y prendre la température, y croiser quelques zombies en goguette et quelques starlettes meurtrières.



Il y a plein de filles à la réalisation cette année! Plein de jeunes avec des premiers films aussi. Les codes du film fantastique en prennent un petit coup sur la binette, et c'est tant mieux. Les femmes revendiquent leurs droits au meurtre et à la monstruosité, les morts leur droit à la vie, les ados leur droit à la confusion. Dans un décor vintagissime.



Le festival international du film fantastique de Gérardmer, c'est un peu la fête des fous. Flux4 a concocté une petite visite de l'édition 2017, en sons et en images. De quoi se mettre un petit goût de sang dans la bouche. Slurp!

Entretien avec les membres du collectif des Films de la Mouche, Joséphine Hopkins, Rémy Barbe et Joseph Bouquin, pour leur court-métrage en compétition officielle, «Margaux».

Focus Fear Itself: Chronique en forme d'écho nocturne sur «Fear Itself», essai documentaire autour de la peur et du cinéma horrifique de Charlie Lyne.

Portfolio vitrines: Entre le festival international du film fantastique de Gérardmer et la ville enneigée, il y a des vitrines de magasins. De l'électroménager à la boulangerie, de la pizzeria à la boutique de tissus. Décorées avec un soin macabre, les vitrines forment un trait d'union pop et décalé entre les habitants de la ville au quotidien et les festivaliers.

Prises de son dans la ville et réalisation: Olivier Legras

Photos: Stève Duchêne

Entretiens, chronique et textes: Marie Bohner